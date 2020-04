Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana raspunde unui noi set de intrebari care ii framanta pe romani inainte de Paști. Avem sau nu voie sa mergem la rude de sarbatori? Avem voie sa facem gratare sau sa ieșim la alergat? Citiți mai jos raspunsurile.Citește și: Raed Arafat ANUNȚA CLAR: toți cei care au fost grav afectați…

- Grupul de Comunicare Strategica a emis un nou șir de raspunsuri la intrebarile venite pe tema prevederilor Ordonanței militare nr.3.Intrebare: Pot sa imi și vizitez parinții și sa iau masa cu ei de Paște?Raspuns: Prin Ordonanțele Militare nu sunt permise vizitele de curtoazie in ziua de Paște, ci doar…

- Politia Romana face cateva precizari pentru populatie in contextul apropiatelor sarbatori. Intr-o postare pe pagina de Facebook, Politia Romana arata ca cetatenii pot merge sa isi cumpere carne de miel pentru Paste, dar doar in anumite condiții.

- Larisa Iordache a explicat intr-o postare pe Instagram schimbarea pe care e nevoita sa o accepte in viata sa. "Am schimbat costumul de gimastica in uniforma de Poliție pentru o perioada, din cauza lipsei de personal", a scris Larisa Iordache. "Trebuie sa ințelegem ca este cel mai bine…

- Politia Romana explica, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca poti merge la parinti sa le duci produse pentru masa de Paste. ”Mult nu mai este si o sa urmeze intrebari de genul: * Pot merge la parinti sa le duc produse pentru masa de Paste? Desigur. Conform ordonantei militare trebuie sa ai asupra…

- Poliția Romana raspunde la cea mai așteptata intrebare, in contextul COVID-19, și atrage atenția ca eventualele incercari de a ieși din casa in ziua de Paște și de a face vizite sub pretextul de a duce parinților produse pentru masa pascala vor fi sortite eșecului și risca sa intre sub incidența…

- Sarbatorile de Paște bat la ușa, insa anul acesta nu va fi prilej de revedere a celor dragi și de petrecut timp impreuna. Pandemia de coronavirus a adus cu sine restricții și reguli pentru a combate raspandirea virusului Covid-19, motiv pentru care vizitele sunt interzise.

- "Facem toate eforturile sa aducem pensiile pensionarilor chiar mai devreme" Banii pentru pensii si prestatiile sociale sunt planificati în buget si încercam sa ajunga la beneficiari chiar mai devreme, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. …