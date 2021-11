Avem un nou Guvern! Cum arată lista miniștrilor. Cine se ocupă de pensii și salarii PSD și PNL au negociat sambata, iar in urma discuțiilor purtate, se pare ca formațiunile politice ar fi ajuns la un acord final cu privire la viitorul Guvern. Mai exact, potrivit listei cu imparțirea ministerelor intre partidele PNL, PSD și UDMR,in urma negocierilor purtate sambata de liderii celor trei formațiuni obținuta de Antena 3 , noul premier este Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca, propunerea PNL pentru funcția de premier, a anunțat, in urma negocierilor de astazi, ca 99,99% din programul de guvernare a fost finalizat. Totodata, surse au declarat pentru Antena 3, ca madatele in noul guvern… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania urmeaza sa pastreze Ministerele Dezvoltarii, Mediului si Sportului, a transmis Kelemen Hunor sambata.Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, la finalul unei noi runde de negocieri privind formarea guvernului, ca Uniunea Democrata Maghiara din Romania…

- Kelemen Hunor a anunțat ca, in urma discuțiilor de sambata, luni ar putea fi programate consultari la Cotroceni, apoi marți și miercuri audieri in comisii ale celor din lista propusa, iar joi s-ar vota un nou Guvern in Parlament. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, la finalul unei…

- "Sunt capitole - Finante, Munca, Justitie, Economie, mai e putin si la Sanatate si cam acestea ar fi. (...) Eu sper sa inchidem astazi capitolul pe programul de guvernare si dupa aceea sa incepem protocolul si discutiile pe ministere si pe functia de premier", a afirmat Florin Citu, la sediul PNL, potrivit…

- PNL, PSD și UDMR continua negocierile pe programul de guvernare, dar nu au gasit un premier, nu au o structura clara a guvernului și nici nu s-au înțeles înca în cazul domeniilor sensibile. Intenția de a merge la președintele Klaus Iohannis cu un singur nume de premier nu s-a…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, sambata, 13 noiembrie, ca discutiile pentru formarea unui nou guvern vor continua pe capitolele Finante, Munca, Justitie, Economie si Sanatate. Florin Citu si a exprimat speranta ca negocierile privind programul de guvernare se vor incheia in cursul zilei,…

- "Sunt capitole - Finante, Munca, Justitie, Economie, mai e putin si la Sanatate si cam acestea ar fi. (...) Eu sper sa inchidem astazi capitolul pe programul de guvernare si dupa aceea sa incepem protocolul si discutiile pe ministere si pe functia de premier", a afirmat Florin Citu, la sediul PNL, potrivit…

- Liderul PNL, Florin Cițu, a anunțat, vineri, conducerea PNL, in ședința Biroului Executiv, ca dezbaterile pe tema proiectului de lege privind introducerea certificatului verde la locul de munca se sisteaza, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit acestora, Cițu nu ar fi de acord cu prevederea…

- Deputatul Marian Rasaliu (PSD) considera ca reintoarcerea la normalitate a romanilor poate fi posibila doar daca Guvernul Cițu pleaca. „PSD va vota marți moțiunea de cenzura impotriva Guvernului. Calendarul stabilit este ireversibil, nu mai poate fi dat inapoi și nu mai poate fi oprit oricate tertipuri…