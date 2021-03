Stiri pe aceeasi tema

- Industria culturala, a ospitalitații, artiștii independenți și lucratorii din industria spectacolelor s-au unit pentru a cere autoritaților masuri clare pentru redeschiderea acestor domenii afectate de pandemie.

- CELE MAI AFECTATE INDUSTRII CER URGENTAREA IMPLEMENTARII UNUI PLAN DE REDRESARE, BAZAT PE SOLUȚIILE PROPUSE DE CATRE ACEȘTIA Cele mai afectate industrii de pandemia COVID-19, industria culturala, a ospitalitații, artiștii independenți și lucratorii din industria spectacolelor au facut front comun pentru…

- Cea mai mare campanie de vaccinare din istorie este in desfașurare. Mai mult de 209 milioane de doze au fost administrate in 92 de țari, potrivit datelor colectate de Bloomberg. Ultimele date despre rata de vaccinare aratau ca erau administrate 6,24 milioane de doze pe zi.

- Masurile care au fost discutate deja cu mediul de afaceri si care vor fi propuse la Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) sunt masuri active, mai ales pentru forta de munca, a declarat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui.

- Intr-o perioada in care turneele internaționale sunt suspendate, Eliza Samara a jucat in T-League, in țara care e in stare de urgența și care are de organizat Jocurile Olimpice intre 23 iulie și 8 august Inceput cu gandul la o medalie olimpica, 2020 s-a transformat intr-un an fara competiții internaționale…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat ca se poarta negocieri cu Comisia Europeana pentru finantarea implementarii venitului minim de incluziune din Planul National de Redresare si Rezilienta. "In PNRR, ca atare, in forma care este in momentul asta,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a adoptat Hotararea nr. 100 privind reevaluarea masurilor de diminuare a impactului tipului de risc, dispuse prin HCJSU nr. 97/14.12.2020, in aplicarea H.G. nr. 1065/11.12.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu…