Stiri pe aceeasi tema

- „Vom avea o creștere progresiva și-n urmatoarele zile. Masurile luate ar trebui sa-și faca efectul in doua sau trei saptamani.", a spus Nelu Tataru in fața jurnaliștilor. Ministrul Sanatatii a afirmat ca toate cazurile asimptomatice vor ramane la domiciliu, sub supravegherea medicilor de familie.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a comentat ultimele cifre facute publice de Grupul de Comunicare Strategica și spune ca numarul cazurilor de bolnavi Covid-19 din țara noastra o sa creasca progresiv.„Vom avea o creștere progresiva și-n urmatoarele zile. Masurile luate ar trebui sa-și faca…

- Toate spitalele din Romania trebuie sa se pregateasca sa primeasca pacienți cu COVID-19, a declarat joi ministrul Sanatații, Nelu Tataru. El a spus ca toate unitațile medicale trebuie sa aloce 10% din paturile de terapie intensiva și 15% din celelalte locuri pentru bolnavii infectați cu coronavirus.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca se ia in calcul ca asimptomaticii sa nu mai ajunga in spital si sa fie sub supravegherea medicului de familie. "Luam in calcul o astfel de decizie .(...) Noi avem evaluarea asimptomaticului sau relativ asimptomaticului pana in 48 de ore.…

- Noul coronavirus a luat cu asalt toata lumea, iar Romania se afla printre țarile cu cea mai mare incidența a deceselor. In cursul zilei de ieri, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de pacienți la Terapie Intensiva, dar și un record al deceselor, 73 la numar. In urma bilanțului nefericit,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca depinde de romani daca va fi nevoie sau nu de o noua perioada de carantina,potrivit Hotnews. Alte 1.059 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate marți in Romania, bilanțul ajungand la 114.648, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica.…

- ​Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca depinde de români daca va fi nevoie sau nu de o noua perioada de carantina.Alte 1.059 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate marți în România, bilanțul ajungând la 114.648, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a avertizat ca ne așteapta „doua saptamani dificile”, dupa ce numarul de cazuri noi de COVID-19 a ajuns la aproape 1.000 in 24 de ore. Grupul de Comunicare Strategica a raportat marți, 21 iulie, 994 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore. De asemenea, numarul…