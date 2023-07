AVEM PROGNOZA METEO – Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni Avem prognoza meteo emisa de Administrația Naționala de Meteorologie pentru patru saptamani. Astfel, meteorologii prognozeaza pentru saptamana care urmeaza ca valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile extracarpatice, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in cele sudice, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi local excedentar in nord-vestul țarii, dar și deficitar in regiunile sudice și la munte, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal pentru acest interval. Pentru prima saptamana… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

