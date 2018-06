Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, cei 250 de salariații ai societații desfașoara activitați de plantare de arbori și arbuști, cosit iarba, administrare de ingrașamant, curațat copaci și stropit contra daunatorilor. Incalzirea brusca a vremii dupa o iarna prelungita i-a scos in strada și in parcurile din intreg municipiul…

- Centenarul nu este marcat doar prin proiecte culturale, ci si de mediu. Pe ambele maluri ale Prutului au fost saditi aproximativ sapte mii de puieti de plop, frasin si stejar. Actiunea de impadurire a fost desfasurata in comun de Moldsilva si Romsilva.

- Peste 5.400 de gospodarii de pe Valea Gurghiului, judetul Mures, au ramas, duminica, fara energie electrica din cauza vantului puternic care a doborat un copac pe firele electrice, iar la Targu-Mures, un copac a cazut pe o masina, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Tina Turner a decis sa-l ierte, in sfarșit, pe fostul ei soț Ike Turner, pe care l-a parasit in 1976, din cauza violenței domestice. Solista de 78 de ani a dezvaluit intr-un interviu ca nu ii mai poarta pica primului ei partener de viața, decedat in anul 2007. Cantareața a povestit cu lacrimi in ochi...…

- Cea mai recenta tendința de pe Instagram o reprezinta sprancenele metalice, adica sprancenele accesorizate cu diferite accesorii de birou și mercerie, cum ar fi ace de birou, capse, sarma sau bolduri. Aceasta tendința de a evidenția sprancenele cu metale a fost lansata de utilizatoarea Milan Bauranov,…