Avem o urgență națională și europeană: sistemul de irigații în PNRR! Seceta care afecteaza și astazi iremediabil munca fermierilor romani și produsele care ajung pe masa noastra nu va putea fi combatuta fara un sistem de irigații național. Dar, in ciuda acestui adevar, inca nu avem prinse in PNRR fondurile necesare pentru modernizarea și salvarea agriculturii romanești, arata PSD intr-un comunicat de presa. Suntem in situația in care greșeala prosteasca sau intenționata a USR, de a nu prinde in PNRR sistemul de irigații, se vede cu ochiul liber pe campurile arse de soare. Aceasta trebuie reparata urgent pentru binele tuturor. Astazi, PSD, ministrul agriculturii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

