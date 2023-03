Stiri pe aceeasi tema

- Femeia este cercetata sub control judiciar pentru comiterea infractiunii de uciderea ori vatamarea nou-nascutului savarsita de catre mama. Potrivit anchetatorilor aceasta și-a ucis copilul imediat dupa naștere și i-a aruncat corpul intr-un canal de langa casa, scrie ziarul local PortalSM. Femeia a nascut…

- Potrivit polițiștilor, echipajele medicale au evaluat si acordat ingrijiri medicale pentru 7 persoane implicate in accident. Patru dintre ele au fost transportate la UPU Sibiu.Echipajele SMURD au transportat la spital un barbat de circa 36 de ani cu traumatism cranio-cerebral si un barbat de aproximativ…

- Copilul s-a nascut cateva saptamani inainte de termen, mama fiind asistata la nastere de un medic de la UPU-SMURD Iasi, care se afla de garda pe masina de Terapie Intensiva SMURD Suceava, scrie News.ro . Medicul a fost ajutat de un asistent medical din UPU si de paramedicii de la ISU Suceava. VEZI GALERIA …

- Salvamontistii au salvat 19 persoane in ultimele 24 de ore, noua dintre acestea fiind preluate de Serviciul de Ambulanta sau SMURD, iar una de elicopterul SMURD, pentru transport la spital, In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 19 apeluri prin care se solicita interventia…

- Un accident grav a avut loc duminica dimineața, pe DJ 503A, in zona localitații Oncești, județul Giurgiu. Trei persoane au ajuns la spital.In accident a fost implicat un singur autoturism in care se aflau patru persoane. Mașina a fost gasita rasturnata in afara șoselei.La caz s-au deplasat pompierii…

- Intamplarea a avut loc in satul Dolhasca, din județul Suceava, iar povestea nașterii a fost povestita de colegii echipajului de paramedici. Trei paramedici din județul Suceava, care faceau parte dintr-un echipaj SMURD solicitat sa duca la spital o femeie gravida, au avut parte de evenimentul vieții…

- O mama trece prin clipe grele din anul 1979, cand a fost anunțata ca fetița ei a murit, dupa ce a nascut acasa! Lucreția simte ca fiica ei este in viața, iar de 43 de ani nu iși poate lua gandul de la ea. Povestea femeii, in exclusivitate pentru Acces Direct.