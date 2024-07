Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 8 14 iulie, au fost inregistrate 1.256 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV 2, in crestere cu 82,3 fata de saptamana precedenta, conform unui raport intocmit de Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, 419 dintre cazurile noi sunt la pacienti reinfectati,…

- Piața construcțiilor din Romania a inregistrat un recul, in luna mai 2024, numarul autorizațiilor de construire solicitate instituțiilor specializate fiind in scadere cu 14,8 la suta, fața de luna aprilie, și in scadere cu 11,6 la suta, fața de luna mai 2023, arata datele publicate, vineri, de Institutul…

- Vara a venit, iar in America virusul COVID-19 iși face apariția, potrivit presei internaționale. Cazurile sunt in creștere, așa cum se așteptau experții la inceputul verii. Datele Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor arata mici creșteri ale spitalizarilor și ale deceselor și ușoare creșteri…

- Patria Credit IFN SA, institutie financiara nebancara, parte a Patria Bank Group, a inregistrat un profit net de 8,54 milioane lei, in 2023, si a raportat o crestere a portofoliului cu 14 la suta, pana la valoarea de 184 milioane lei. Vanzarile de credite noi au inregistrat o usoara crestere fata de…

- Pentru prevenirea unor tulburari grave – surditate, cretinism, avort spontan etc. – provocate de carența de iod in organism, exista o soluție simpla: consumul de sare iodata, transmite Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Aportul zilnic de iod depinde de necesitatile organismului si variaza…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava semnaleaza o creștere importanta a numarului de cazuri de rujeola, in lunile martie și aprilie, in județ.Potrivit instituției, in primele 4 luni ale anului 2024 s-au inregistrat 319 cazuri confirmate de rujeola: ianuarie - 8 cazuri, februarie - 12 cazuri,…