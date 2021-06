Continuam seria dezvaluirilor cu privire la nenumaratele scandaluri mușamalizate in ultimii ani, de la chiar varful Ministerului Afacerilor Interne. Dar chiar și al unor structuri teritoriale anticorupție, cu privire la desfacerea țigarilor de contrabanda de-a lungul și de-a latul județului Arad. Iar aceasta ”predare necondiționata” a unui intreg județ de frontiera capilor ”cu gulere albe” […] The post Avem notele informative: „Regii Țigarilor” din Poliție! first appeared on Ziarul National .