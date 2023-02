Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și-a dus soția la Roma pentru a proba cele mai speciale rochii de mireasa. Hai sa vezi cum a reacționat matinalul de la Neatza cu Razvan și Dani cand a vazut-o pe Gabriela Prisacariu in ținuta alba.

- Ramona Olaru a starnit multe controverse duminica, dupa o postare prin care a sugerat ca este din nou singura, ceea ce ar insemna o noua desparțire de Catalin Cazacu. In aceeași zi, asistenta de la Neatza a postat o poza cu un buchet imens de flori,fapt ce a alimentat varianta unui nou pretendent. Luni…

- Dani Oțil a inceput matinalul de luni cu o tema actuala, cea a comportamentelor negative promovate pe TikTok, o platforma de socializare utilizata cu precadere de adolescenți. Colegul lui, Razvan Simion, și-a spus la randul lui parerea pe acest subiect, iar ambii prezentatori au tras un semnal de alarma…

- Dani Oțil a spus mai mult decat și-ar fi dorit Ramona Olaru in cadrul matinalului de luni de la Antena 1. Deși s-a afișat in ipostaze de cuplu alaturi de Catalin Cazacu de Craciun, asistenta TV nu a oferit nicio confirmare oficiala a impacarii lor. Totuși, in aceasta dimineața prezentatorul de la Neatza…

- Dani Oțil a facut din nou atmosfera la Neatza cu Razvan și Dani, dupa ce și-a expus ideile privind motivul pentru care nu au existat femei in rolul de dictator in istorie. Dupa o discuție cu un terapeut de cuplu invitat la matinal, moderatorul de la Antena 1 a adaugat și o nota personala interviului.

- Ramona Olaru l-a surprins pe Dani Oțil intr-o ipostaza adorabila alaturi de fiul sau, chiar pe platoul de filmare de la Neatza cu Razvan și Dani. Hai sa vezi cu au fost pozați prezentatorul TV și micuțul lui.

- Dani Oțil s-a pricopsit cu 15.000 de euro in contul sau bancar fara sa știe de ce i-a primit. Situația este suspect dat fiind faptul ca nici celor de la banca inca nu le e clar cine a facut tranzacția. Trebuie sa fii bogat sa ai așa noroc! Vedeta care are o situație financiara buna, cu investiții in…

