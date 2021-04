Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 apr - Sputnik. Guvernul condus de Ion Chicu, la fel ca toate guvernele din lume, a fost luat prin surprindere de criza pandemica. © Sputnik / Mihai CarausIon Chicu iși face partid: Iata ce demnitari ii sunt alaturi Acest cabinet a fost nevoit sa faca fața unei avalanșe de probleme…

- Expertul in drept constituțional Teodor Carnaț și analistul politic Roman Mihaeș fac o ampla analiza politica și juridica a noilor circumstanțe din Republica Moldova, aparute dupa ce tentativa de investire a unui nou guvern in frunte cu Igor Grosu a eșuat. Ce risca societatea noastra in cazul…

- PodcasturiPolitolog, despre alegerile anticipate: Nu vom scapa de criza politica Situația politica și economica din țara noastra se inrautațește pe zi ce trece. Deși unii politicieni considera ca singura soluție pentru a ieși din acest impas sunt organizarea alegerilor anticipate, analistul politic…

- CHIȘINAU, 10 feb – Sputnik. Cum se va incheia actuala criza politica de la Chișinau? Va fi instalat un nou guvern ori se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate? © Photo : Facebook / Артур ЕфремовCand va merge Gavrilița in Parlament pentru a cere votul de incredere Victor Juc, doctor…

- CHIȘINAU, 5 feb – Sputnik. Principala intriga in viața politica a țarii ramane probabilitatea dizolvarii Parlamentului, care este posibila doar in cazul in care legislatorii vor respinge de doua ori candidatul pentru funcția de premier. Prima a fost inaintata candidatura Nataliei Gavrilița, deja…

- PodcasturiScumpirea carburanților: Reacția CC la invinuirile deputaților Deputații Platformei Demnitate și Adevar au calificat scumpirea carburanților nejustificata și au venit cu invinuiri in adresa Consiliului Concurenței ca ar acoperi ințelegerile de cartel care se fac pe aceasta piața. In…

- CHIȘINAU, 22 ian - Sputnik. Misiunea diplomatica a facut o declarație cu privire la decizia CCM de a declara neconstituționala legea care-i confera limbii ruse statut special. „Verdictul Curții Constituționale a Republicii Moldova din 21 ianuarie privind privarea limbii ruse de statutul limbii…

- CHIȘINAU, 21 ian – Sputnik. Publicul și presa știu de mai mult timp despre abilitațile coregrafice ale Mariei Zaharova, pe care le-a demonstrat in repetate randuri in contexte informale. Dar lista hobby-urilor ei nu se termina aici. "Aceasta este așa-numita (tragere) in "farfurii"...…