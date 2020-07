Avem medicamentul pentru virusul ucigaș! Așteptarea ar putea lua sfârșit Totuși, potrivit Financial Times, se pare ca exista o combinatie de medicamente antivirale folosite pentru vindecarea a milioane de pacienti bolnavi de hepatita C, care arata rezultate promitatoare pentru tratarea Covid-19 in teste clinice efectuate in Iran. Potrivit rezultatelor obtinute dupa trei teste clinice, 94% dintre pacientii spitalizati carora li s-a administrat o combinatie de Sofosbuvir si Daclatasvir au prezentat scaderea febrei si imbunatatirea respiratiei, comparativ cu un nivel de 70% in cazul celor care nu au luat medicamentele. Rata mortalitatii pentru pacientii carora li s-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O combinatie de medicamente antivirale folosite pentru vindecarea a milioane de pacienti bolnavi de hepatita C arata rezultate promitatoare pentru tratarea Covid-19 in teste clinice efectuate in Iran, scrie cotidianul Financial Times, conform Mediafax.Potrivit rezultatelor obtinute dupa trei…

- Varianta de SARS-CoV-2 care este dominanta in prezent pe plan mondial infecteaza mai usor celulele decat acea tulpina de coronavirus aparuta la inceputurile pandemiei in China, fapt care o face sa fie probabil mai contagioasa in randul comunitatilor, desi acest detaliu nu a fost deocamdata confirmat,…

- Ar fi o lovitura colosala pentru toți cei care s-au inscris in cursa pentru fabricarea unui vaccin anti-coronavirus.Dr. Anthony Fauci, directorul Institutului National de Alergii si Boli Infectioase din Statele Unite, a declarat ca este foarte posibil ca un tratament pentru Covid-19 sa apara…

- Trei oficiali americani implicați in lupta contra Covid-19,printre care epidemiologul Anthony Fauci, s-au autoizolat și vor ramane in carantina dupa posibile expuneri la virus. Robert Redfield, directorul Centrului pentru preventia bolilor infectioase (CDC), si Anthony Fauci, directorul Institutului…

- Pe masura ce țarile s-au carantinat, miliarde de oameni au renunțat la modul lor firesc de viața, iar economia s-a blocat, toate speranțele noastre pentru o viața normala se leaga in principal de o descoperire care ar marca sfarșitul pandemiei coronavirusului: un vaccin. Exista insa și o alta posibilitate,…

- Casa Alba a blocat audierea in Congresul SUA a doctorului Anthony Fauci, epidemiolog si consilier al presedintelui american Donald Trump, pe tema raspunsului administratiei SUA la pandemia cu noul coronavirus, a relatat vineri postul de stiri NBC, citat de dpa si de Reuters. Fauci, seful Institutului…

- Casa Alba a blocat audierea in Congresul SUA a doctorului Anthony Fauci, epidemiolog si consilier al presedintelui american Donald Trump, pe tema raspunsului administratiei SUA la pandemia cu noul coronavirus, a relatat vineri postul de stiri NBC, citat de dpa si de Reuters, noteaza Agerpres. Fauci,…

- Dr. Anthony Fauci, șeful Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase din Statele Unite ale Americii, intrebat recent cine ar fi actorul potrivit pentru a-l parodia, a raspuns categoric: Brad Pitt. Iata ca dorința i-a fost indeplinita. In emisiunea „Saturday Night Live” (SNL), rolul epidemiologului…