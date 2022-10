Stiri pe aceeasi tema

Rapid Bucuresti, a invins duminica, la Mioveni, formatia daneza Team Esbjerg, scor 34-32 (19-14), intr-un meci contand pentru grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin, transmite Mediafax.

CSM Bucuresti a evitat in extremis infrangerea si a terminat la egalitate cu echipa germana SG BBM Bietigheim, 28-28 (13-16), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- CSM Bucuresti - Bietigheim, partida din etapa a 3-a a Grupei A din EHF Champions League, este programata, duminica, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta din Bucuresti, si va fi transmisa in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

Vicecampioana Romaniei la handbal feminin, CSM București, a dispus duminica fara emoții, in deplasare, de echipa franceza Brest, scor 26-33 (13-17), in etapa a doua a fazei grupelor Ligii Campionilor, transmite Mediafax.

- CS Rapid Bucuresti si CSM Bucuresti, reprezentantele Romaniei in Liga Campionilor, au terminat nedecis, 31-31 (18-15), duminica, in Sala Rapid, intr-un meci din prima etapa a Ligii Nationale de handbal feminin.

- Echipa de handbal a CS Gloria 2018 are un inceput dificil in Liga Florilor MOL, sezonul 2022-2023. Fetele lui Pașca incep la Zalau, in deplasare, apoi acasa cu Valcea și ulterior cu Craiova. Gloria nu are un parcurs ușor și incepe dificil sezonul competițional, in deplasare la Zalau, in sala lui Gheorghe…

- Inaintea startului noii ediții de campionat in Liga Florilor MOL, CS Minaur Baia Mare va participa, in acest final de saptamana, la un turneu in Polonia, la Lubin. In total sunt șase echipe, imparțite in doua grupe. Fiecare echipa va disputa doua meciuri in prima zi, iar mai apoi, in funcție de locul…

- Echipa de handbal feminin a Romaniei a invins Slovenia, luni seara, la Skopje, cu scorul de de 35 la 25, calificandu-se astfel in grupele principale ale Campionatului Mondial Under-18 din Macedonia de Nord.​