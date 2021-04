Unda de șoc subterana a ”loviturii” din 1 aprilie, atunci cand publicam atat raportul informativ privind deconturile ”fake” ale procurorului militar Bogdan Pirlog, cat și documentele oficiale probatorii se dovedește una devastatoare. Cel puțin la nivelul anumitor structuri de Parchet. Acolo unde, de ani de zile se știa ca procurorii aflați sub ”inaltul patronaj” al […] The post Avem Lista lui Hapau cu procurorii drogați de prostituate! first appeared on Ziarul National .