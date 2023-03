Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Iliev (42 de ani) este antrenorul cu Licența Pro propus de Mihai Stoica la FCSB. FCSB cauta urgent un antrenor cu Licența Pro, dupa ce Leo Strizu a facut pasul in spate. Mihai Stoica a dezvaluit vineri seara ca va sosi un manager strain, cu un grad mai ridicat de implicare. ...

- Mihai Stoica este furios, din cauza arbitrajului de la meciul UTA – FCSB. Managerul echipei lui Gigi Becali spune ca adversarii au jucat foarte dur, tolerați de arbitrajul indulgent, și a transmis un mesaj oficialilor de la Comisia Centrala a Arbitrilor și lui Kyros Vassaras. Oficialul roș-albaștrilor…

- Leo Strizu se apara dupa acuzațiile lui Mihai Stoica. Managerul general de la FCSB a declarat ca fostul antrenor al echipei și-a dorit sa se ocupe in mod real de echipa și sa decida mai multe lucruri decat o prevedea ințelegerea cu Gigi Becali. Leo Strizu i-a raspuns lui Mihai Stoica și a repetat motivul…

- Florin Achim (31 de ani, fundaș dreapta) și Cristian Dumitru (21 de ani, extrema stanga) au reziliat de comun acord contractele pe care le aveau cu vicecampioana Romaniei, FCSB. Acest lucru s-a intamplat in cadrul ședinței intrunite miercuri, 15 februarie 2023, fiind hotarata incetarea raporturilor…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre meciul pierdut de echipa lui, 2-3 cu Farul, dupa ce a luat doua goluri in ultimele doua minute. Omul de afaceri spune ca nu este suparat din cauza rezultatului și a dezvaluit cum a glumit cu managerul Mihai Stoica dupa meci. In plus, Becali susține ca schimbarile…

- Potrivit informatiilor oficiale, sunt 16 magistrati stagiari inscrisi la examenul de capacitate pentru instatele si parchetele din Dobrogea. Rezultatele finale ale examenului vor fi afisate la finele lunii aprilie 2023.Consiliul Superior al Magistraturii a publicat listele finale cu magistratii stagiari…

- In timp ce filmele cele mai apreciate de critici și de public in 2022 sunt premiate la Hollywood cu premiile Oscar, cele mai nereușite realizari cinematografice sunt nominalizate pentru premiul Razzie, sau „Zmeura de aur”. Nume mari, ca Tom Hanks, se afla printre nefericiții nominalizați.

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…