Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, sambata, ca are incredere ca nu se va ajunge la greva generala in invatamant, iar anul scolar se va finaliza cu bine, mentionand ca si cadrele didactice doresc acest lucru si ca este nevoie de gasirea de solutii."Eu am incredere ca nu vom ajunge acolo…

- Intra in țara cu un lot comercial, pe care l-a declarat ca fiind lucruri personale. Vorbim despre un șofer moldovean de 37 de ani, care a avut de dat explicații la vama. Barbatul a evitat sa spuna ca transporta telefoane și dispozitive IT, in cantitați comerciale.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, conduce in ratingul increderii acordate de cetațenii moldoveni politicienilor straini. Acest lucru il arata rezultatele unui studiu sociologic realizat de Date Inteligente (iData) transmite Infotag.Klaus Iohannis se bucura de cea mai mare incredere in randul cetațenilor…

- Autoritatile italiene au anuntat vineri ca au decis sa blocheze robotul conversational ChatGPT, acuzat ca nu respecta legislatia referitoare la datele personale. Totodata, acesta nu detine un sistem pentru verificarea varstei utilizatorilor minori, relateaza Reuters și Agerpres.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis sambata un mesaj, cu prilejul Zilei Poliției Romane. „Putem considera ca Politia Romana si-a atins obiectivele atunci cand prezenta in orice mediu a uniformei albastre inspira incredere si siguranta, pentru societatea noastra, care are atat de multa nevoie de stabilitate,…

- ANAF transmite, luni, ca, la sesizarea unui contribuabil, a identificat urmatoarea situație: o persoana folosea, fara drept, o calitate oficiala – inspector superior ANAF – și solicita sume de bani in numele instituție. „Solicitarea frauduloasa a fost transmisa de pe o adresa de email care nu aparține…