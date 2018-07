Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Falca, finul celebru al lui Traian Basescu, nu se mai ascunde! (Reduceri mari la jocuri PC) CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile care arata ca primarul-donjuan si-a asumat noua relatie. S-a cazat cu femeia de care este foarte apropiat la un hotel din…

- Andreea Marin a starnit ingrijorare prin ultima postare de pe Facebook, cand a anunțat ca are probleme cu inima. (Promotiile zilei la monitoare) CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini cu fosta “Zana a Surprizelor” camuflata la medic. O apariție departe de forma…

- Paris Hilton a sosit joi dupa-amiaza in Romania, iar la doar cateva ore distanța a fost gazda unui show de-a dreptul istoric, in cel mai exclusivist club de pe malul lacului Herastrau, NUBA București. Așa cum v-a obișnuit, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va ține la curent cu tot ce a facut moștenitoarea…

- Paris Hilton a sosit, joi dupa-amiaza, in Capitala, iar peste doar cateva ore va fi gazda unui show istoric. (Reduceri mari la jocuri PC) Faimoasa miliardara va fi prezenta la NUBA București, in calitate de DJ. Este de așteptat ca valuri de șampanie Armand de Brignac sa curga in local, ca și in alte…

- Remus Truica, de departe cel mai calificat consilier din istoria Guvernului, a supraviețuit ”rafalelor” DNA, iar acum a facut o aroganța memorabila. (Reduceri mari la jocuri PC) ”Mana dreapta” a premierului Adrian Nastase și-a facut apariția in Capitala la volanul unui Brabus exclusivist ce valoreaza…

- Corina Danila se numara printre mamicile din showbiz-ul din Romania care are motive de mandrie de fiica ei. Rianna Mageanu a trecut cu brio Evaluarea Naționala 2018, unde a obținut rezultete excelente. Cunoscuta actrița a impartașit cu apropiații și fanii bucuria din sufletul sau. (Reduceri mari la…

- Romania este in doliu, dupa moartea comentatorului sportiv Cristian Țopescu, care s-a stins din viața la varsta de 81 de ani, in urma unui sto-cardio respirator. A fost mentorul multora, printre care și al Andreei Marin, care a colaborat cu el in urma cu mulți ani. Vedeta a scris un mesaj emoționant…