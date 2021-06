Avem expertiza! De ce a luat foc tramvaiul RAT Craiova Un tramvai al RAT SRL Craiova a luat foc in trafic, in timp ce efectua o manevra de intoarcere la cap de linie (stația CLF). Incidentul s-a produs in data de 27 mai, cand in Craiova ploua torential. RAT anunta atunci ca incendiul a fost declansat de un fenomen meteorologic. Mai exact, de un fulger. „Astazi, in jurul orei 12:50, ca urmare a unui fenomen meteorologic (descarcare electrica), tramvaiul KT4D, avand numarul de inmatriculare 106, a luat foc in stația CLF. Evenimentul s-a produs dupa ce toti calatorii debarcasera“, anunta RAT SRL. Pompierii sositi la fata locului au avut nevoie de aproape… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

