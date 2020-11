Avem dovada: „Planul de amenzi a revenit” Sindicatul polițiștilor Europol a publicat marți un mesaj conform careia agenții din Tulcea au fost amenințați ca daca nu vor aplica zilnic cel puțin o amenda vor raspunde cu capul IPJ. „Planul de amenzi a revenit in plina pandemie Acesta este mesajul ferm al șefilor din IPJ Tulcea pentru polițiștii care nu vor sa aplice amenzi abuziv. Ei au fost amenințați ca daca nu vor aplica pe zi cel puțin o amenda, vor raspunde cu capul in fața șefului IPJ. Este dovada ca unii manageri din Poliția Romana se acopera cu amenzile pe care le aplica polițiștii din strada. Ce prevenire, ce apropiere fața de cetațean?!… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol a postat pe Facebook un mesaj in care susține ca sunt șefi ai Poliției Județene Tulcea care le-au transmis polițiștilor „care nu vor sa aplice amenzi abuziv” ca trebuie sa indeplineasca „planul de amenzi”. “Planul de amenzi a revenit in plina pandemie. Acesta este mesajul ferm al…

- Sindicatul Europol a facut public un mesaj intern transmis de sefi din IPJ Tulcea, prin care politistii sunt avertizati ca daca nu vor da minimum o amenda pe zi pentru aglomerari, interzise prin lege, vor fi raportati la superiori.

- Sindicatul Europol a facut public un mesaj intern transmis de sefi din IPJ Tulcea, prin care politistii sunt avertizati ca daca nu vor da minimum o amenda pe zi pentru aglomerari, interzise prin lege, vor fi raportati la superiori.

- Sefii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea fac presiuni la adresa politistilor pentru a da cel putin o amenda pe zi, informeaza Sindicatul Europol.Politistii au fost amenințați ca daca nu vor aplica pe zi cel puțin o amenda, vor raspunde cu capul in fața șefului IPJ Tulcea, scrie Sincatul…

- Gabriela Firea continua vineri sa sustina ca a pierdut alegerile pentru Primaria Capitalei in urma unei fraude. Aceasta a publicat pe Facebook un proces verbal in care susține ca lui Nicusor Dan i-ar fi fost atribuite gresit 200 de voturi in plus. „Cum au aparut, din senin, 200 de voturi in plus pentru…

- Primarul din Mangalia, Cristian Radu, care candideaza din partea PNL pentru un nou mandat, sustine - fara a-l nominaliza însa - ca Mohammad Murad, candidat indepedent la Primaria Mangalia, a fost audiat la Politie într-un caz de mituire a alegatorilor. Murad a negat informatia, afirmând…

- Sindicatul Europol acuza primarii de „rebranduirea” Poliției Locale, care copiaza Poliția Romana, pentru a continua sa induca in eroare comunitatea. Potrivit Europol, ministrul de Interne, Marcel Vela, primar la origine, afirma ca reforma pe care a gandit-o va incepe prin schimbarea denumirii Poliției…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca, in urma votului din Parlament, Guvernul va trebui sa dubleze alocațiile, explicand ca „sunt bani” pentru aceasta majorare, doar ca sunt „dosiți pentru campanie”. Liderul ALDE arata in acest sens catre fondul de rezerva, unde spune ca sunt „doua miliarde…