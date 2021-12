Dupa cum avertizam in urma cu doar cateva zile, ”Serviciile au pus preț pe capul spionului ARABELA”. Iminenta audiere a secretarului de stat in Ministerul Afacerilor Externe și fost ambasador in Cehia, Daniela Gitman producandu-i deja frisoane lui Bogdan Aurescu. Dar nu neaparat pentru ceea ce ar putea declara Daniela Gitman in dosarul 8364/P/2021… Cel […] The post Avem Dosarul SIE: ”GUL”, numele de Centrala al lui Aurescu! first appeared on Ziarul National .