- Romania ocupa prima pozitie in Uniunea Europeana, cu cele mai multe ferme de pe teritoriul tarii, noua din zece ocupand insa o suprafata mai mica de 5 hectare, arata un raport publicat joi de Eurostat - biroul de statistica al Uniunii Europene. O treime din fermele Uniunii Europene s-au…

- Peste 171 de hectare de teren din Uniunea Europeana a fost utilizat in 2016 pentru productia agricola, iar o treime din ferme (33%) sunt in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. O altă treime este reprezentată de Polonia (14%), Italia (10%) şi Spania (9%). Deşi…

- Incep sa se simta efectele ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar mediul agricol e cel la care acest lucru e cel mai vizibil. Fermele din Marea Britanie nu mai sunt asaltate de muncitori sezonieri, așa cum se intampla in alți ani. Cei de la Asociația Furnizorilor de Forța de Munca (ALP)…

- Aderarea la zona euro este cel mai important proiect asupra caruia trebuie sa se concentreze Romania in perioada urmatoare, insa in acest scop trebuie tinuta sub control inflatia si incurajata competitivitatea. Avantajul Romaniei in acest demers este ca nu exista semne pentru o noua criza financiara,…

- Atitudinea fata de inflatie si fata de competitivitate este cel mai important element de care Romania trebuie sa tina cont in procesul de integrare in zona euro, este de parere Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei pe probleme monetare. „Trebuie sa vedem…

- Datele Eurostat releva o diferenta uriasa intre costul cu forta de munca/ora intre tarile din Uniunea Europeana. Bulgaria si Romania se afla la coada clasamentului, cu cel mai mic cost pe ora de munca, in vreme ce Danemarca si Belgia sunt tarile in...

- Cota Dunarii a depasit patru metri in Delta. Un drum judetean dintre Tulcea si Bratul Chilia a fost inchis din cauza inundatiilor, iar transportul de persoane si marfuri se face doar pe apa.

- Femeile care au nascut primul lor copil in 2016 au avut in medie varsta de 29 de ani, in Uniunea Europeana, potrivit unui raport al Biroului de Statistica Eurostat. In Belgia, varsta a fost putin mai mica, cu o medie de 28,8 ani pentru primul...