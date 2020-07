Avem cei mai mulți morți de covid în ultimele 2 săptămâni. România este pe primul loc în UE Romania se afla pentru prima data pe primul loc in UE la numarul de morți de COVID-19 in ultimele doua saptamani, raportat la populație. Țara noastra devanseaza Suedia, care ocupa anterior prima poziție, potrivit ECDC. Romania, pe primul loc in UE la numarul de morți de covid in ultimele 2 saptamani Conform clasamentului realizat de […] The post Avem cei mai mulți morți de covid in ultimele 2 saptamani. Romania este pe primul loc in UE appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

