Avem cea mai scumpă masă de Paște! Un șef BNR ne dă și o veste bună Rata inflației a scazut in martie insa se afla la un nivel ridicat. Din aceasta cauza platim mai mult pentru alimentele pentru Paște. Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei spune ca masa de Paște din acest an va fi mai scumpa cu aproape un sfert insa prezinta și o parte buna și anume ca inflația a irat pe un trend descendent. ”Masa de Paște este mai scumpa in medie cu aproape un sfert (21.6%) fața de anul trecut. Atat marfurile nealimentare cat și serviciile au avansat cu aproape 11% in martie 2023 fața de martie 2022, in timp ce rata anuala a inflației… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei afirma ca masa de Paște este mai scumpa in medie cu aproape un sfert fața de anul trecut, iar cele mai mari scumpiri se inregistreaza la zahar – 61%, unt – 38% și oua – 34%. Masa de Paște este mai scumpa in […] The post…

- Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei afirma ca masa de Paște este mai scumpa in medie cu aproape un sfert fața de anul trecut, iar cele mai mari scumpiri se inregistreaza la zahar – 61%, unt – 38% și oua – 34%. Masa de Paște este mai scumpa in […] The post…

- Banca Naționala a Romaniei a facut public marți, 4 aprilie, un nou raport privind evoluția ratei inflației.Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. Banca centrala a mai decis totodata mentinerea…

- Rata anuala a inflatiei isi va accelera probabil descresterea in urmatoarele luni, insa incertitudini sunt totusi asociate impactului prezumat al noii configuratii a schemelor de plafonare si compensare a preturilor la energie, arata Banca Nationala a Romaniei. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, marti, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. Banca centrala a mai decis totodata mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a ratei dobanzii la facilitatea de…

- Inflația este de neoprit și in luna februarie, cand a fost inregistrata o creștere de 15,5%. Alimentele au inregistrat cea mai ridicat nivel al inflației: 22%. Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2023 comparativ cu luna februarie 2022 este 15,5%, dupa ce prețurile marfurilor alimentare a urcat…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat joi mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, stabilit in sedinta de politica monetara din ianuarie, informeaza banca centrala.

- De la 1 ianuarie 2023, alocațiile de stat pentru copii sunt indexate cu rata inflației din 2021 de 5,1%, ceea ce inseamna in plus sume de pana la 30 de lei, fața de anul trecut. Astfel, alocațiile noi vor crește la 255 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani și 18 ani, precum și in cazul tinerilor…