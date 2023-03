Avem ca mai mică speranță de viață de la Al Doilea Război Mondial Intre 2019 și 2021, din cauza pandemiei Covid-19, speranța de viața a inregistrat o scadere istorica in Uniunea Europeana și in toata lumea. Potrivit Eurostat, epidemia de Covid-19 a redus speranța de viața la naștere in Uniunea Europeana cu 1,2 ani, de la 81,3 ani in 2019 la 80,1 ani, transmite Le Point. In interiorul UE, Bulgaria inregistreaza cel mai mare declin: o scadere de 3,7 ani, de la 75,1 ani in 2019 la 71,4 ani in 2021. Urmeaza Slovacia cu o scadere de 3,2 ani și Romania, cu 2,8 ani, fața de exemplu Franța (-0,6) de la 83 de ani in 2019 la 82,4 ani in 2021. La nivel global și potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

