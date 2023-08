In anii ’80, Litoralul romanesc era mai bine organizat, turiștii erau tratați cu mai multa eleganța, calitatea produselor era mai proasta, șefii de unitați erau mai hoți decat patronii de azi, dar erau mai inventivi. Poveștile despre trecutul indepartat au farmec. 1. Pe plaja. Berea Bucegi 15 lei, berea Litoral 6 lei. Veneau 10 […] The post Avem Bucegi cu gust de Litoral first appeared on Ziarul National .