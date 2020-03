Un nou caz de coronavirus a fost confirmat in București. Este al doilea caz in Capitala și al 14-lea din țara. Este vorba de o femeie de 42 de ani, „contact apropiat” al barbatului de 49 de ani, din București, confirmat pozitiv in cursul zilei de ieri. Femeia se afla in centrul de carantina București și urmeaza sa fie transferata la Institutul Matei...