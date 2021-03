Avem 5,12 milioane de pensionari.În zona Capitalei 10 salariați susțin 4 pensionari. În Teleorman 10 salariați susțin 16 pensionari Numarul mediu al pensionarilor a fost anul trecut de 5,12 milioane, în scadere cu 29.000 de persoane, au transmis marți oficialii INS. Pensia medie lunara (luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurari sociale, invaliditate, urmaș etc.- platite de casele de pensii ) a fost de 1500 lei, în creṣtere cu 16,1% faṭa de 2019. Raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, cu variatii semnificative între județe: de la 4 pensionari la 10 salariati în judeṭul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

