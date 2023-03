Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1046 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Irlanda – 922 de locuri de munca pentru: șofer autobuz/șofer autocar, macelar, asistent vanzari, ajutor bucatar (asistent delicatese), asistent manager (asistent general);…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 961 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Irlanda – 907 locuri de munca pentru: macelar, asistent vanzari, ajutor bucatar (asistent delicatese), asistent manager (asistent general); Finlanda – 40 locuri de…

