- O fotografie in care un tata isi tine de mana fiica prinsa sub daramaturi - in urma cutremurului din Turcia si Siria, in noaptea de 5 spre 6 februarie - realizata de fotograful AFP Adem Altan a devenit virala pe internet, relateaza AFP. La o zi dupa dezastru, nicio echipa de salvare nu venise la fata…

- Peste 22.000 de persoane au murit, in Turcia și Siria, ca urmare a cutremurului devastator de luni dimineața, iar acest bilanț uriaș este tot mai vizibil pe teren, in zonele afectate, unde cimitirele sunt complet copleșite de numarul mare de decese, relateaza The Guardian. In districtul Afrin din nord-estul…

- Cutremurul din Turcia a lasat o falie vizibila de la inalțime, care se intinde pe mai mulți kilometri in provincia Kahramanmaraș, epicentrul seismului de luni. Imaginile au fost filmate cu drona de The Guardian , in zona rurala din sudul Turciei:

- Creste bilantul cutremurului de acum doua zile din sud-estul Turciei si din nordul Siriei. Cele mai noi date indica peste 11.200 de morti, dintre care aproape 8.600 numai in Turcia. Numarul victimelor a fost anuntat chiar de presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, care a mers, astazi, in orasul Kahramanmaras,…

- Fotografia unui tata care și-a pierdut fiica in cutremurul care a lovit luni Turcia și Siria a facut inconjurul lumii și a starnit valuri de compasiune. Ghemuit in ruinele unui bloc din orașul turc Kahramanmaraș, un barbat ține strans mana fiicei sale moarte. VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 3 Este Mesut…

- Imagini sfașietoare vin din Turcia si surprind momentul in care un tata ține mana fiicei sale de 15 ani ucisa in cutremurul care a devastat tara. Cel mai recent bilant vorbeste de 3549 de morti si 22.168 de raniti doar in Turcia in timp ce 53.317 salvatori sunt mobilizati in zonele afectate, scrie Observatornews.…

- Imaginile filmate din drona, publicate de BBC , arata amploarea distrugerilor lasate in urma de cutremurele puternice de luni, 6 ianuarie, in provincia Hatay din sudul Turciei. Coloane de fum și praf se ridica din cladiri facute una cu pamantul, in timp ce echipajele de salvare escaladeaza ruinele construcțiilor…

- Incendiul, din care se ridica o coloana de fum negru, a izbucnit in urma cutremurelor puternice de luni, in portul Iskenderun din provicia Hatay, aflata in sudul Turciei, pe malul Marii Mediterane, relateaza Reuters și The Guardian, citat de News.ro . La o zi dupa dezastru, focul inca nu a fost stins.…