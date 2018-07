Aveai datorii la sfârșitul anului 2017? Iată ce se poate întâmpla! Daca ai incheiat anul 2017 cu datorii la stat ai putea scapa definitiv de ele. Cel puțin asta anunța Ministerul Finanțelor, care a decis sa ia in calcul o amnistie fiscala. Informația a fost confirmata chiar de consilierul premierului, Darius Valcov. Potrivit lui Valcov, aceasta masura este necesara deoarece statul nu ar mai putea recupera decat o mica parte din datoriile de aproape 100 miliarde lei. Consilierul primului ministru a afirmat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii. „Astfel de lucruri se fac,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

