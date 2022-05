Stiri pe aceeasi tema

Politistii prahoveni au prins un barbat care a urcat la volan beat si avand permisul de conducere anulat, pe numele sau fiind deschis acum un dosar de cercetare penala, conform news.ro.

Politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis, au depistat un cetatean roman care a sprijinit doisprezece cetateni din Afganistan si Pakistan in incercarea de a trece ilegal frontiera. Barbatul roman nu avea permis de conducere.

Un barbat de 36 de ani din comuna Sascut, județul Bacau, care nu are permis de conducere, a fost prins de polițiștii din Vrancea la volan de trei intr-o singura zi, conform Mediafax.

Un sofer beat si fara permis de conducere a comis un accident rutier, in noaptea de duminica spre luni, in comuna Pancesti, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul principal Georgiana Puscascu, anunța agerpres.

Polițiștii nu au gasit-o pe Elena Udrea nici la reședința din Capitala, dupa ce fostul ministru nu a fost gasit de oamenii legii nici la reședința din Ilfov pentru a pune in executare mandatul de arestare. Elena Udrea a fost condamnata joi la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, decizia fiind…

Un barbat in varsta de 29 de ani, din comuna Pogana, a fost arestat preventiv de politisti dupa ce a fost prins in stare avansata de ebrietate la volanul unei masini si cu permisul suspendat si a refuzat ulterior prelevarea de mostre biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un sofer a fost prins de politisti circuland cu viteza de 138 kilometri pe ora intr-un cartier din municipiul Arad, cu 88 kilometri pe ora peste viteza legala admisa in acel loc, potrivit Agerpres.Barbatul are 35 de ani si este din judetul Ilfov, fiind oprit in cartierul Vlaicu.

- Politistii de frontiera galateni efectueaza cercetari pe numele unui cetatean sirian, care a fost depistat in trafic conducand un autoturism, fara a detine permis de conducere, barbatul intentionand sa-l preia din zona pe fratele sau, care fusese depistat la frontiera cu un permis de conducere sirian…