- Primaria Ploiești a anunțat, duminica seara, producerea unei avarii majore la sistemul de termoficare al municipiului. Furnizarea agentului termic este sistata pana la ora 21.00, potrivit informațiilor de pana acum.

- Zeci de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 si 6 ale Capitalei au ramas fara caldura si apa calda din cauza unor avarii. Intr-o declarație facuta la sediul Primariei, Nicușor Dan spune ca avariile sunt minore și vor fi rezolvate in aceasta zi. Primarul susține ca in multe alte zone ale Bucureștiului…

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, afirma ca frigul din apartamentele bucurestenilor se datoreaza unei decizii luate la nivelul administratiei locale. De teama unor avarii, s-a luat decizia sa nu se furnizeze agent termic la temperatura necesara. "In acest moment exista doua avarii…

- Mii de bucureșteni au ramas din nou fara apa și caldura, in timp ce Capitala se pregatește de un cod galben de ninsori și vreme rea. Motivul: doua avarii la rețeaua termica pe magistrala 1. Sunt afectați locuitorii din Sectoarele 2 și 3 ale Capitalei. Potrivit digi24.ro , 449 de blocuri din sectorul…

- 400 de imobile din Capitala nu au deloc apa calda și caldura, in timp ce in alte cateva sute de blocuri și case agentul termic este livrat sub parametri normali.Reprezentanții Termoenergetica au anunțat ca avaria va fi remediata, cel mai probabil, la ora 24, insa agentul termic va ajunge in casele locuitorilor…

O avarie majora s-a produs la reteaua primara de alimentare cu agent termic a CET Sud din Capitala. Mai multi bucuresteni au transmis ca nu au apa calda si caldura. Meteorologii anunta ninsori si temperaturi care vor scadea sub media obisnuita a lunii ianuarie.

