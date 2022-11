Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai importante unitati medicale din Timisoara, Spitalul Municipal Clinicile Noi, va fi lipsit de apa calda si caldura, azi, intre orele 9 si 14, din cauza unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare, anunta Colterm. De asemenea, in vederea executarii de lucrari…

- Municipalitatea a primit o singura oferta pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar inainte de a reabilita inca 29 de kilometri din rețeaua de termoficare a orașului. Din totalul vizat prin proiect pentru reabilitare, 11 kilometri sunt aerieni și se afla in proximitatea CET Sud și a caii ferate…

- Noi avarii in rețeaua de alimentare cu apa. Locuitorii de pe strazile Ciprian Porumbescu, Dimitrie Paciurea, din Timișoara, precum și cei din localitațile Remetea Mare și Recaș, nu vor avea apa astazi pana la ora 15.00. Tot azi, pana la ora 18, consumatorii de pe strazile Grigore Alexandrescu si Calea…

- Lucrarile programate, dar și avariile din sistem face ca și astazi mai mulți consumatori din Timișoara sa aiba probleme la robinete. In vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele…

- Avariile au dus astazi la noi intreruperi in furnizarea apei pentru consumatori din zona de nord a Timișoarei și nu numai. Afectați sunt clienții Aquatim de pe strazile Lacului, Calea Aradului, Miresei, Comanești, Subuleasa, din Timișoara, precum și cei din Giarmata și Recaș. In cartierul Aeroport presiunea…

- Ziua de vineri nu e nici ea fara probleme pentru clientii Colterm si Aquatim. Din nou consumatori dintr-o zona centrala a Timisoarei nu au apa calda, ca urmare insa a unor lucrari planificate. Colterm SA-in insolventa a anuntat „lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de…

- In vederea remedierii unei avarii aparute in aceasta dimineața la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde de consum, in cursul zilei de azi, marti, 30.08.2022, pana la ora 16.00, la punctele termice 71, 72, 73, 75, Spitalul Victor Babeș si…

- Avarie la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara. Se intrerupe furnizarea apei calde de consum in mai multe puncte termice. In vederea remedierii unei avarii aparute in aceasta dimineața la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, Colterm intrerupe...