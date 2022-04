Stiri pe aceeasi tema

- „Ca urmare a unei avarii aparute in cursul zilei de ieri, 7 aprilie 2022, pe magistrala de termoficare 2DN 1000, in perimetrul str. Mareșal Alexandru Averescu, echipele de intervenție Colterm au acționat pentru eliminarea acesteia. In timpul manevrelor de punere in funcțiune a rețelei, din cauza vechimii…

- Compania de termoficare intrerupe apa calda și incalzirea, intre orele 8 – 16, miercuri la PT 21. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: București nr. 32A, 32B și 36, Take Ionescu nr. 45, 51 și 51A, Martir Miroslav Todorov nr. 1, Titan nr. 6, 7, 9, și 10, Tapia nr. 11 și 13. Motivul il […]…

- Colterm anunța ca marți va intrerupe furnizarea apei calde, a celei reci hidrofor și a caldurii la doua puncte termice din oraș. Aceasta intrerupere va fi cauzata de lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica. Marți,…

- APA CTTA ALBA| AVARIE la rețeaua de alimentare cu apa din Aiud: Furnizarea apei potabile INTRERUPTA. Strazile vizate APA CTTA ALBA| AVARIE la rețeaua de alimentare cu apa din Aiud: Furnizarea apei potabile INTRERUPTA. Strazile vizate Alimentarea cu apa potabila este intrerupta pentru aproximativ 7-8…

- Colterm va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la cateva puncte termice si la modulul de la Edil Color, Kappa și Centrul Comercial Euro, marți, 1 martie, intre orele 9-18. Motivul il reprezinta o intervenție la rețeaua primara. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate…

- Compania locala de termoficare din Timișoara, intrata in insolvența și in pragul falimentului din cauza datoriilor istorice și a amenzii record de 21 de milioane de euro aduse de administrați Fritz care a refuzat sa cumpere certificate verzi, cere inca 50 de milioane de euro de la guvern. Citește…

- Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna pentru cetațeni este ilustrativ pentru incapacitatea manageriala a primarilor susținuți de USR in administrația publica locala, potrivit PSD. „Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna…

- Peste 600 de blocuri sau imobile din Bucuresti nu au caldura și apa calda. Furnizarea agentului termic este oprita sau deficitara, potrivit informatiilor postate pe site-ul Companiei Municipale Termoenergetica. Afectate sunt zone din sectoarele 1, 2, 3, 5 și 6, informeaza Digi24 . In Sectorul 1, sunt…