Avarie RAJA pe strada Cuza Voda din municipiul Constanta

Echipele RAJA S.A. intervin in aceasta dupa amiaza pentru remedierea unei avarii la nivelul unui hidrant, de pe strada Cuza Voda din mun. Constanta.Potrivit SC RAJA SA, in vederea executarii acestor lucrari, se sisteaza furnizarea apei potabile, astazi ndash; 01 iulie 2022, in intervalul orar 17.00 ndash; 20.30."Sunt afectati de lipsa apei consumatorii de pe strada Cuza Voda, tronsonul delimitat de str. Stefan Mihaileanu si Mihai Viteazu.Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonatilor d ...