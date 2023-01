Avarie RAJA pe șoseaua Mangaliei din Constanța Echipele RAJA intervin astazi – 11 ianuarie 2023, in vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de distribuție, cu diametrul de 500 mm, de pe Șos. Mangaliei din mun. Constanța. Astfel, in intervalul orar 10.30 – 16.00, se intrerupe furnizarea apei potabile consumatorilor din perimetrul delimitat de strazile: Șos. Mangaliei – […] Articolul Avarie RAJA pe șoseaua Mangaliei din Constanța apare prima data in . Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

