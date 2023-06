Avarie RAJA la Valu lui Traian. Se opreste furnizarea apei. Ce abonati sunt afectati

Stiri pe aceeasi tema

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta magistrala de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, de la nivelul Complexului Apa Valu lui Traian, echipele RAJA vor intrerupe furnizarea apei potabile de marti 20 iunie, ora 23.00, pana miercuri ndash; 21 iunie 2022,…

- Astazi ndash; 30 mai 2023, in intervalul 09.30 ndash; 17.00, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile in zona centrala, in vederea executarii lucrarilor de racordare a unor noi bransamente la sistemul centralizat de alimentare cu apa din orasul Cernavoda."Ne cerem scuze pentru neplacerile create…

- Astazi ndash; 20 mai 2023, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Stefan cel Mare din municipiul Constanta. Pentru remedierea acesteia, echipele de interventie RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, in intervalul orar 13.00 ndash; 16.30.Potrivit…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 300 mm, de pe strada Tulcei din localitatea Lumina, judetul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi ndash; 18 mai 2023, in intervalul orar 10.30 ndash; 18.30.Potrivit…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti si comuna Bradu, in ziua de marti 16.05.2023, intre orele 8 – 16, fiind afectati utilizatorii situati pe urmatoarele strazi: strada Petrochimistilor, de la sensul giratoriu Vama Pitesti pana la Arpechim; DN…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 300 mm, de pe bd. Mamaia din mun. Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile astazi ndash; 10 mai 2023, in intervalul orar 10.00 ndash; 14.00.Potrivit SC RAJA SA, sunt…

- Atentie, se opreste apa in zona centrala din mun. Constanta In vederea executarii lucrarilor de modernizare si sectorizare la nivelul retelei de distributie apa potabila din mun. Constanta, RAJA SA va intrerupe furnizarea apei potabile miercuri ndash; 03 mai 2023, in intervalul orar 08.00 ndash; 18.00.Vor…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unui bransament avariat, din orasul Cernavoda, judetul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile astazi ndash; 24 aprilie 2023, in intervalul orar 14.00 ndash; 18.00.Potrivit RAJA SA , sunt afectati de lipsa apei consumatorii de pe str.…