Avarie RADET Constanta. Se opreste furnizarea energiei termice. Vezi daca esti afectat

- Avarie Radet pe str, Verde, in arealul cuprins intre B dul Bratianu si zona Depozite.Datorita unei avarii aparute pe reteaua de transport pe str Verde, se opreste furnizarea energiei termice in arealul cuprins intre B dul Bratianu si zona Depozite.Echipele de interventie ale R.A.D.E.T Constanta au inceput…

- Avarie RADET pe bulevardul Mamaia din Constanta Datorita unei avarii aparute pe reteaua de transport pe bulevardul Mamaia, se opreste furnizarea energiei termice in arealul cuprins intre Inspectoratul Judetean de Politie si intersectia Capitol, anunta RADET Constanta printr un comunicat de presa.Echipele…

- Se opreste furnizarea energiei termice in arealul cuprins intre Casa de Cultura a Sindicatelor, Dacia si intersectia Capitol.Datorita unei avarii aparute pe reteaua de transport in zona intersectiei Bd. Alexandru Lapusneanu cu str. Bucuresti, se opreste furnizarea energiei termice in arealul cuprins…

- Au fost finalizate lucrarile de reparare a avariei in zona Casa de Cultura si se estimeaza inceperea furnizarii energiei termice in jurul orelor 19:00.Revenim cu informatii noi referitoare la anuntul dat anterior cu privire la avaria care a afectat punctele termice PT 59, 74, 75, parte din zona Casa…

- S au finalizat lucrarile din zonele Soveja, Tomis Nord, Faleza Nord. Se va relua furnizarea energiei termice in jurul orei 13.00. RADET Constanta a transmis noi informatii referitoare la anuntul dat ieri cu privire la avaria care a afectat zonele Soveja, Tomis Nord, Faleza Nord.Au fost finalizate lucrarile…

- RADET Constanta: Au fost finalizate lucrarile de reparare a avariei intr o parte a zonei Casa de Cultura."Revenim cu informatii noi referitoare la anuntul dat anterior cu privire la avaria care a afectat punctele termice PT 59, 74, 75 ce au afectat o parte din zona: Casa de Cultura. Au fost finalizate…

- RADET anunta ca "avaria a fost identificata si lucram pentru eliminarea acesteia, iar pe durata lucrarilor aceste puncte termice raman izolate".Ca urmare a aparitiei unei avarii pe reteaua de transport care alimenteaza PT 30, 31, 33, 35, 37, 38, din Faleza Nord, momentan nu se poate furniza apa calda…

- Sunt afectate punctele termice 86, 160, 161, 247 din zona Bratianu. Potrivit unui anunt transmis de regia de termoficare "ca urmare a executarii unor lucrari pe reteaua de transport a agentului termic, in vederea pregatirii infrastructurii de termoficare pentru sezonul rece, R.A.D.E.T. Constanta aduce…