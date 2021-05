Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei avarii pe conducta de alimentare cu apa potabila ce alimenteaza statia de tratare Caraboaia apartinand CRAB (Compania Regionala de Apa Bacau), alimentarea cu apa a municipiului Onesti va fi intrerupta.In aceasta situatie, RAJA S.A. va... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania de Apa Bacau a anunțat, pe site-ul instituției, ca s-a remediat defecțiunea aparuta pe conducta de distribuție apa potabila de pe str. Unirii, din municipiul Bacau. Asta dupa ce dimineața s-a depistat o prima avarie, iar in timpul lucrarilor s-a produs inca una, in același loc. Consumatorii…

- Mai multe zone din cartierul bacauan Șerbanești au ramas fara apa din cauza unei avarii la rețea. Conform unui comunicat al Companiei Regionale de Apa Bacau (CRAB), avaria s-a produs pe pe conducta de distribuție de pe strada Calea Romanului, nr. 18. Apa potabila nu mai este furnizata pentru consumatorii…

- Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB) a anunțat inca de dimineața ca urmare a unei avarii aparuta pe conducta de distribuție a apei potabile de pe str. Calea Romanului, nr. 18, din municipiul Bacau, vineri, 21 mai 2021, intre orele 08:00 – 16:00, se intrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii…

- Consecvent cu obiectivul vizand rezolvarea problemei apei in județ, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, a propus in ședința ADIB (Asociația de Dezvoltare Intercomunitara) de ieri intenția de capitalizare a Companiei Regionale de Apa Bacau, operator de utilitați de care depinde,…

- In județul Bacau, pe langa centrele de vaccinare cunoscute, din Bacau, Buhuși, Onești, Moinești și Comanești, Direcția de Sanatate Publica anunța ca se vor deschide alte 4 cabinete de vaccinare unde imunizarea se va efectua cu vaccinul produs de compania Moderna in urmatoarele locații: • Oraș Tg. Ocna:…

- La Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” din Onești va avea loc, joi, 25 februarie, de la ora 16.30, in Galeria de Arta, vernisajul expoziției de pictura a cunoscutului artist plastic Mihai Nechita-Burculeț. Evenimentul va fi prezentat de criticul de arta Iulian Bucur. „De-a lungul timpului – spune directorul…

