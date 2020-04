Stiri pe aceeasi tema

- Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de la intersecția bulevardului Mamaia cu strada Mihai Viteazu, din municipiul Constanța, echipele de intervenție RAJA S.A. au fost nevoite sa restricționeze traficul auto pe benzile de circulație 3 și 4 de pe acest…

- Doi șoferi au fost depistați in noaptea de miercuri spre joi in stare de ebrietate, in timp ce se aflau la volanul unor autoturisme, in Targu Jiu. Astfel, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat in trafic un barbat, de 38 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism,…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație, soldat doar cu pagube materiale, s-a produs luni seara, in jurul orei 23:00, in Piața Bobalna din Dej. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat din Cuzdrioara, in timp ce se deplasa dinspre strada Traian inspre strada 1 Mai, a patruns…

- Ca urmare a faptului ca a fost constatata o avarie in cartierul Sud, pe str. Echitații bl. D1 și D5, incepand cu ora 9.15 am fost nevoiți sa intrerupem alimentarea cu apa, pana la remedierea situației. Ne cerem scuze utilizatorilor noștri din aceasta zona. sursa: facebook Compania de Utilitati Publice…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 04.30, un barbat, de 41 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, pe banda numarul 2, dinspre strada Ion Ratiu catre strada Nicolae Iorga, iar in dreptul restaurantului La Scoica a surprins si accidentat usor o tanara de 19 ani. Tanara accidentata s a angajat…

- E Distributie Dobrogea a comunicat in data de 05.02.2020 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie electrica punctul termic nr. 127.Pana la reluarea furnizarii cu energie electrica de catre E Distributie Dobrogea, R.A.D.E.T. Constanta este in imposibilitatea de a asigura consumatorilor…

- Pentru executarea lucrarilor de inlocuire a unui hidrant avariat, de pe strada Barbu Șt. Delavrancea, din municipiul Constanța, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile, astazi – 30 ianuarie 2020, in intervalul orar 11.00 – 13.00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii de pe strada…

- Avarie majora in București! Sute de blocuri din sectoarele 4, 5 și 6 nu au, vineri, apa calda sau caldura. Printre instituțiile afectate sunt și Tribunalul București de pe Splaiul Independenței, Curtea de Apel, dar și Ministerul Justiției. Potrivit Termoenergetica, rețeaua funcționeaza sub parametri…