Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz planuia sa-și petreaca ultimele zile la București, pentru a face lobby pentru proiectele Timioarei. Din pacate, s-a infectat cu coronavirus și va ramane doar in capitala Banatului. In aceste condiții, promovarea unui important proiect, cel al unei centuri feroviare a orașului. Și-a dorit-o…

- Sunt afectate mai multe județe din centrul și nord-vestul țarii, intre care Mureș, Sibiu, Cluj, Brașov, Alba și Bistrița-Nasaud. Din primele informații este vorba despre o defecțiune de sistem care a afectat mai multe centrale electrice. Pana de curent a afectat rețelele de utilitați, inclusiv rețelele…

- RESITA – Asta in conditiile in care toate teatrele din tara au avut de suferit din cauza restrictionarii reprezentatiilor cu public in sala de spectacole! Managerul Teatrului de Vest Resita, Florin Gabriel Ionescu, a prezentat presei zilele trecute un bilant al activitatii institutiei pe anul 2020,…

- Timișoara este mai aproape de a avea o harta digitala a infrastructurii din oraș. De curand, a fost finalizata o lucrare in acest sens, iar acum orașul are toate rețelele de apa și canalizare cartografiate digital. Sistemul GIS al Aquatim, sau setul de harți digitale ale rețelelor, continuu actualizate,…

- Șantierul Centurii Sud de ocolire a Timișoarei a avansat in ultima perioada, iar in prezent a ajuns la un progres fizic de 22%. Chiar daca temperaturile de afara sunt tot mai scazute, activitatea pe teren a constructorilor continua. Echipele antreprenorului Tirrena Scavi lucreaza la construirea viitorului…

- Iluminatul public a fost introdus abia la sfarsitul Evului Mediu si a fost dezvoltat in epoca moderna. Primul oras antic iluminat public a fost Efes, unde, in secolul al II-lea i.e.n., pe drumul spre port, situat la trei kilometri distanta, au fost puse lumanari in felinare. Aceasta este considerata…

- O avarie la reteaua de curent electric a afectat o parte a Centrului Civic nou (intre strazile Elena Doamna, Anastasie Panu, bd. Independentei). Echipele E.On au intervenit pentru remedierea situatiei. Dupa aproximativ o ora, situatia a fost remediata in unele zone. Insa mai sunt probleme in institutiile…

- O defecțiune a fost semnalata astazi, 26 octombrie 2020, pe rețeaua de distribuție a apei in Beclean – anunța Aquabis. Va fi afectata partea de jos a orașului: Astazi, 26 octombrie 2020, intre orele 10:30 – 12:30, se va sista furnizarea apei reci in localitatea Beclean. Va fi afectata total partea de…