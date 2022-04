Termoenergetica: Aproximativ 600 de blocuri din cartierul Drumul Taberei din Sectorul 6 nu beneficiaza de apa calda la parametrii functionali. ”Dupa initierea procedurilor de oprire a furnizarii energiei termice pentru incalzire catre consumatorii racordati la sistemul centralizat de termoficare din Municipiul Bucuresti, s-a trecut la functionarea in regim de vara, respectiv la alimentarea cu agent termic pentru apa calda, prin doua CET -uri (apartinand Elcen), in loc de patru. Dupa oprirea CTE Progresu si a CTE Vest – in urma unei defectiuni, alimentarea cu agent termic pentru tot Municipiul…