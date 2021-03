Recent s-a produs o avarie majora in Buziaș, pe conducta principala de pe strada Dorobanți. Pentru remedierea acesteia. Aquatim va intrerupe furnizarea apei pe urmatoarele strazi: Griviței – parțial, Aurel Vlaicu, Dorobanți și Soarelui – parțial. Se estimeaza ca furnizarea apei se va relua in aceasta seara, in jurul orei 22. La reluarea alimentarii in […] Articolul Avarie majora de rețea in Buziaș, locuitorii de pe mai multe strazi au ramas fara apa curenta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .