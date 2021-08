Metrorex anunta ca traficul este perturbat pe Magistrala 4 din cauza unei defectiuni la un tren in statia de metrou Parc Bazilescu, linia 2. „Metrorex informeaza ca astazi, 02.08.2021, incepand cu ora 15:25, circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 se desfasoara cu dificultate din cauza aparitiei unei defectiuni la un tren in statia de metrou Parc Bazilescu, linia 2. Pentru continuarea si fluidizarea calatoriilor, circulatia trenurilor a fost reorganizata in sistem pendula intre statiile Jiului si Straulesti, pe linia 1”, a transmis, luni, Metrorex. Calatorii au fost informati despre modificarea…