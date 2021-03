Avarie la reţeaua electrică pe Magistrala 4 de metrou, miercuri dimineaţa Circulatia trenurilor de metrou a fost reorganizata miercuri dimineata in sistem pendula intre statiile Gara de Nord 2 - Grivita, pe firul 1 (Magistrala 4), din cauza unei avarii la reteaua electrica. In aceste conditii sunt inregistrate intarzieri minime de circa 2-3 minute, informeaza Metrorex intr-un comunicat remis AGERPRES. "Metrorex informeaza ca astazi, 24.03.2021, incepand cu ora 8:51, din cauza lipsei de tensiune pe sina a 3 a, pe distanta Grivita - Basarab 2, circulatia trenurilor a fost reorganizata in sistem pendula intre statiile de metrou Gara de Nord 2 - Grivita, pe firul 1, iar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Mai multe garnituri de metrou circula pe alte rute din cauza unei defecțiuni care a aparut miercuri dimineața pe o șina dintre stațiile Grivița – Basarab 2. Intarzierile sunt minime, anunța reprezentanții companiei Metrorex. Potrivit conducerii Metrorex miercuri, incepand cu ora 08:51, din…

