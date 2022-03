O avarie s-a produs in noaptea de miercuri spre joi la reteaua de termoficare in zona Unirii, iar angajatii Termoenergetica intervin in acest moment pentru a scoate apa din galerie cu ajutorul motopompelor. Directorul general al Companiei Termoenergetica Bucuresti, Claudiu Cretu, a precizat pentru AGERPRES ca deocamdata nu se cunoaste amploarea avariei. “In acest moment, echipa de interventie scoate apa din galerie. Dupa cateva ore, cand se va reusi eliberarea galeriei, ne putem da seama de amploarea avariei. Noi speram pana diseara sa putem remedia”, a precizat Claudiu Cretu. Potrivit aplicatiei…