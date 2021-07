Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 16 iulie, intre orele 9-13, in Jimbolia se va intrerupe furnizarea apei pentru reparația unei vane Dn 250, anunța Aquatim. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, li se recomanda clienților…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 1 iulie, pana la ora 12.00, in Baia Mare, pe str. Liliacului, str. Vișinului, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai…

- Marți, 29 iunie, intre orele 8 și 17, in Sacalaz se va executa conectarea conductei pe strada I. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in localitate. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta…

- In scopul remedierii unei avarii aparuta la conducta ce alimenteaza stația de pompare Vladiceni, joi 24 iunie 2021, in intervalul orar estimat 11.00 – 21.00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta catre utilizatorii din strazile Trei Fantani, Manastirii si Vladiceni, anunța ApaVital Iași. Compania…

- Joi, 17 iunie, in Voiteg se va efectua punerea in funcțiune a unui tronson nou de conducte de distribuție. Pe durata lucrarilor, intre orele 9 și 15, Aquatim va intrerupe furnizarea apei in localitate. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece…

- Aquatim a anunțat ca joi, 10 iunie, intre orele 8-16, va efectua spalarea și dezinfectarea rezervorului și a rețelei de distribuție in localitațile Bethausen, Leucușești, Cutina și Cladova, iar pe durata lucrarilor va intrerupe furnizarea apei. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție…

- Marți, 8 iunie, intre orele 9 și 17, se va executa o legatura de conducta la intersecția bulevardelor Liviu Rebreanu și Sudului. Pe durata lucrarilor se va intrerupe apa pe strada Cerna, pe bd. Liviu Rebreanu nr. 173-175 și la centrul Aletheia. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil…

- Luni, 26 aprilie, intre orele 8 și 13, in localitatea Hitiaș se va sista livrarea apei datorita lucrarilor de spalare a aducțiunii. Marți, 27 aprilie, intre orele 8 – 13, in localitatea Racovița se va sista livrarea apei, tot pentru lucrari de spalare a aducțiunii. La reluarea alimentarii cu apa in…