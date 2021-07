Avarie la rețea în Jimbolia, se întrerupe temporar furnizarea apei Vineri, 16 iulie, intre orele 9-13, in Jimbolia se va intrerupe furnizarea apei pentru reparația unei vane Dn 250, anunța Aquatim. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, li se recomanda clienților sa nu foloseasca apa in […] Articolul Avarie la rețea in Jimbolia, se intrerupe temporar furnizarea apei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

