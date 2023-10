SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Ocna Mureș informeaza consumatorii ca, in data de 23.10.2023, furnizarea apei va fi intrerupta in orasul Ocna Mureș pe strada Alea Independenței, bl. 46 42 și 48 și strada Lunga ( partial) din cauza unei avarii la conducta de apa potabila, pana la remedierea acesteia. La reluarea furnizarii cu apa potabila, este posibil sa apara depașiri ale parametrului turbiditate, in acest caz rugam clienții sa utilizeze apa numai in scopuri menajere. Eventualele perturbații și zonele in care apar acestea trebuie semnalate imediat la numarul de telefon: 0258870509 in vederea…